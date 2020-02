Het regent annuleringen bij Chateau Marillaux na het verhuisnieuws

Na het nieuws dat de familie Meiland terugkeert naar Nederland, regent het annuleringen bij hun Chateau Marillaux in Frankrijk.

Maandagavond deelde de familie Meiland het nieuwtje dat ze hebben besloten terug te keren naar Nederland. Maar hierdoor zijn alle mensen die al een verblijf hebben geboekt in het chateau bang dat ze de populaire familie niet meer zullen zien. Martien, Erica en Maxime worden daarom overspoeld met annuleringen.

Kom nog gezellig langs

Op Instagram deelt Maxime haar zorgen. “Wij krijgen helaas heel veel mensen die willen annuleren. Even voor de duidelijkheid: wij zijn heel het seizoen nog aanwezig en aan het draaien”, vertelt ze. “Dus heb je voor dit jaar gereserveerd: wij zijn er, dus kom gezellig langs.” De gasten hoeven zich dus niet druk te maken: de familie maakt het seizoen nog af. Er is voorlopig nog meer dan genoeg te doen. Het kasteel staat inmiddels wel te koop, maar is nog niet verkocht.

Nieuwe uitdaging

Het nieuws van de verhuizing komt vlak nadat het gezin precies een jaar in Frankrijk bivakkeert. Eerder lieten ze nog weten dat ze over 2 jaar willen stoppen met het chateau. “We willen wat anders, maar wat precies, dat weten we nog niet. Weet je wat het is, het natuurlijk heel leuk zo’n chambre d’hôte, maar je kan zelf nooit eens in je duster naar beneden”, zei Martien toen.

