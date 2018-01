Dit is waarom Anouk en Ali gisteren de show stalen in The Voice of Holland

Heb je gisteren ook weer gekeken? Wat wás dit een heerlijke aflevering van The Voice of Holland! En het kwam eigenlijk allemaal door Anouk én door Ali.

En daar is twitterend Nederland het he-le-maal mee eens.

Zangeres en coach Anouk staat bekend om haar eerlijkheid en dat kan soms hard aankomen, dat heeft de Haagse in het verleden al wel bewezen.

Maar dit keer was heel Nederland stapelverliefd op de zangeres en wij snappen waarom. Tot twee keer toe kreeg Anouk een brok in de keel toen ze haar kandidaten hoorde zingen en dat vond ze zelf, ‘bikkelhard’ als ze is, ook een beetje verwarrend.

“Dat is heel bijzonder, voor iemand met zo’n zwart hart als ik”, legt ze haar emoties uit na het optreden van kandidaat Jim.

Anouk heeft zo veel brokken in haar keel vanavond dat ze straks gewoon met een stem rondloopt die zo zwaar is als die van Jim #tvoh — Wouter (@wouterd96) 12 januari 2018

Anouk gaat nog een stapje verder wanneer kandidaat Nienke klaar is met zingen. “Misschien moet ik ongesteld worden ofzo”, zegt haar coach en ze bedoelt het niet eens grappig. “Nee serieus, ik ben al aan het rekenen.”

De een zegt: ik vond het mooi, Anouk zegt hetzelfde met haar cyclus met neerlands volk te delen. Love it. #tvoh — Jess (@JaneDoesome) 12 januari 2018

Nieuw in tvoh : De menstruatiekalender van Anouk😅🙉 #tvoh — Maria Lucia.🙅🏽♀️ (@mariakoffrie) 12 januari 2018

Ziet er eerder uit dan zwangerschapshormonen dan dat je ongesteld moet worden Anouk 🤣#tvoh — Angela Slingerland (@Angelaaaasl) 12 januari 2018

Too much information Anouk. Of komt er zo maandverbandreclame? #tvoh — Sonj@67 (@Sonja67) 12 januari 2018

Anouk zit onder je optreden te rekenen of ze ongesteld moet worden. Vreemd compliment, maar ach het is wel een bijzonder compliment #tvoh — Marion (@MissMarion15) 12 januari 2018

Maar, eerlijk is eerlijk. Het viel misschien iets minder op omdat hij altijd een vrolijke noot is, maar ook Ali B. was gisteren om op te vreten, vooral toen hij even liet zien wat voor geweldige dancemoves hij heeft.

Kevin weet er weer een spetterend optreden van te maken en heeft zelfs Ali B als backup dancer. Helaas neemt Anouk hem niet mee naar de liveshows. Vind jij dit een terechte beslissing? ✌🏻 ✨ ► Bekijk hier zijn optreden terug: https://t.co/TjwPJfHpsY #TVOH #TVOH8 #TheVoice pic.twitter.com/7UQqzWn1BS — The voice of Holland (@RTL_TVOH) 12 januari 2018

Dus wat is er dan beter dan de combinatie Anouk én Ali B.? NIETS!

Hahaha ik ben echt dol op de rare combinatie van Ali en Anouk #tvoh — Sarah (@sarahrebeccanl) 12 januari 2018

Wij kunnen niet wachten op volgende week!

Ook zo dol op de Nederlandse muziek? Dan móet je naar Holland Zingt Hazes:

Beeld: ANP.