Johnny's Anouk showt voor het eerst babybuik op Instagram

Anouk van Schie, de verloofde van Johnny de Mol, showt voor het eerst haar babybuik op Instagram.

Op de foto is te zien dat haar buik al flink aan het groeien is. Ze schrijft erbij: “Hallo buikie!” en “Johnny junior”: Anouk is zwanger van een zoontje.

Afgelopen oktober werd duidelijk dat Johnny en Anouk hun eerste kindje samen verwachten. Daarover zei Johnny: “Je bent zo welkom en wij zijn intens gelukkig! Mooier dan dit wordt het niet!”

Verloofd

De 38-jarige Johnny maakte even daarvoor al bekend dat hij en de 35-jarige Anouk, zangeres bekend van meidengroep Kus, gaan trouwen. Aan RTL Boulevard vertelde hij zijn aanzoek heel goed te hebben voorbereid. Daarbij kreeg hij hulp van de kleine Kiki. “Samen met haar dochter heb ik de hele dag voorbereid. Het was een volmondig ‘ja’.”

Bron: Instagram. Beeld: Brunopress