Anouk scoort met nieuw 'braaf' kapsel: Twitter gaat los op haar collega Jamai

In The Voice werd er een boel moois gezongen, maar kijkers raken vooral niet uitgepraat over coach Anouk.

De normaal vrij strenge en meedogenloze Anouk leek een goede bui te hebben gisterenavond in de eerste live uitzending van de Voice van dit jaar.

Te lief

Ze gaf niet alleen hoge cijfers aan meerdere kandidaten, ook sprak ze lieve woorden over bijvoorbeeld Dennis. Coach Ali vindt namelijk dat de goede zanger geen ‘sterk verhaal heeft’, en dat hij een beetje ‘te lief is’.

Daar reageert zijn vrouwelijke collega vol verontwaardiging op.

Anouk; ‘Je kan ook gewoon lief zijn, het hoeft niet altijd iemand te zijn met een verhaal die is misbruikt of verkracht” Gelijk heeft ze vind ik, fock die kijkcijfers als er geen dramaverhaal aan te pas komt dan maar. #tvoh — The Power Of Words (@brand_passion) 1 februari 2019

En dan haar nieuwe kapsel. Ze oogt wat braver, zeker zo zonder haar gouden tanden, maar de kijkers kunnen haar nieuwe look absoluut waarderen:

Wów Anouk ziet er mooi uit vanavond! 😍 #tvoh pic.twitter.com/OE63pzv4wG — Daan (@Daan_Danado) 1 februari 2019

Wanneer je te horen krijgt, dat je prachtig bent zonder dat gouden hekwerk. #tvoh #Anouk pic.twitter.com/LrYOIaESn7 — Doret🙋♀️ (@hetiswa) 1 februari 2019

WOW @anouk wat ben ik blij dat je die bling van je tanden hebt gehaald! Je ziet er geweldig uit 😄💖 #TVOH — Dutch Wool Diva (@DutchWoolDiva) 1 februari 2019

Toch is er ook de nodige kritiek en dit keer krijgt Red Room-expert Jamai dat over zich heen. Hij zou er volgens vele kijkers ‘niet goed uitzien’. Zo vraagt iemand zich af ‘of hij op zijn kop in de chloor heeft gehangen’.

Jamai op de kop in de chloor gehangen?? #tvoh pic.twitter.com/YVVN1UWp6M — Richard (@Richard_TMH) 1 februari 2019

Ligt het aan mij of is deze show een rommeltje? #tvoh Jamai ziet er moe uit, trouwens. Dat magere doet hem weinig goed zo te zien. — Nondeju (@_nondeju_) 1 februari 2019

Wat is er met Jamai gebeurd en waarom? #tvoh — Ralph Eckhard – 365dude.nl (@ralpje) 1 februari 2019

Kan dat jasje van Jamai nog wel in 2019?#tvoh — Mees Loof (@loof_mees) 1 februari 2019

En ook zijn Engelse uitspraak laat te wensen over, vinden sommigen.

“It wil bie bissie in the zeefzoon” aldus Jamai#tvoh pic.twitter.com/NAPkshxGah — Daaf (@Daafjedaaf) 1 februari 2019

Het wordt gelukkig voor hem opgenomen. Want Jamai heeft vorig jaar in oktober een niertransplantatie ondergaan, waardoor hij erg is afgevallen. Hij kreeg de nier van zijn zwager.

#tvoh wat een nare reacties over het uiterlijk van #Jamai. Ik zou eens willen weten hoe jullie eruit zouden zien na een niertransplantatie/ziekte. Fijn dat je er (weer) bent Jamai. — Myrtha Adriaan (@MPAAdvies) 1 februari 2019

Beeld: Twitter