Anouk wordt overladen met complimenten op Instagram: "Wat zie je er slank uit!"

Zangeres Anouk (43) plaatst niet vaak een foto op social media omdat ze regelmatig gek werd van al het commentaar dat ze kreeg.

Op een nieuwe selfie van de Haagse krijgt Anouk daarentegen alleen maar lovende woorden te horen.

Knapperd

Want al haar fans vinden dat ze er waanzinnig goed uitziet. Ze vinden vooral dat Anouk erg is afgevallen. ‘Wat ben je slank!’, reageert iemand. Anderen zeggen dingen als ‘prachtige vrouw’, ‘knapperd’ en ‘je ziet er goed uit!’. Het lijkt erop dat de Voice of Holland-coach inderdaad wat kilo’s kwijt is. Zelf zegt ze er nog niets over.

Anouk heeft zes kinderen: Benjahmin, Elijah, Phoenix, Jesiah, Sion en Jelizah. De vaders zijn in chronologische volgorde Remon Stotijn, rapper Unorthadox, de Rotterdamse basketballer Seraino Dalgliesh en haar zoons basketbalcoach Dominique Schemmekes.

De foto die zorgt voor veel positieve reacties:

🤗🇳🇱❣️ Een bericht gedeeld door anouk (@anouk) op 10 Mei 2018 om 11:52 (PDT)

Met haar dochtertje:

❤️ Een bericht gedeeld door anouk (@anouk) op 27 Apr 2018 om 6:31 (PDT)

Bron & Beeld: Instagram