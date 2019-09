Anouk de Mol deelt vol trots een prachtig kiekje van haar en Johnny

De zwangere Anouk de Mol – van Schie is hartstikke trots op haar man Johnny. Daarom deelt ze een prachtig plaatje van de première van zijn nieuwe show.

En daarop is haar mooie babybuik goed te zien.

Rode loper

“Jij maakt de wereld echt een stukje mooier. Hopelijk ben je een inspiratiebron voor velen”, schrijft Anouk bij het lieve kiekje. Anouk liet afgelopen week voor het eerst haar groeiende babybuik zien. Op de rode loper van de nieuwe theatershow van manlief Johnny droeg Anouk een prachtige zwarte glitterjurk.

Blauwe muisjes

Tijdens de première van de show Hier is de Mol onthulde Johnny het geslacht van de baby. Het stel maakte bekend dat ze opnieuw blauwe muisjes in huis mogen halen. Ze verwachten namelijk opnieuw een jongetje!

Gezinnetje

Johnny en Anouk leerden elkaar in 2016 kennen. In april 2018 kregen ze zoontje Johnny en een half jaar later stapten de tortelduifjes samen in het huwelijksbootje. Juni dit jaar maakten ze bekend dat ze een tweede kindje samen verwachten. Anouk is uitgerekend in december.

Bron: Instagram. Beeld: ANP