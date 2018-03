Anouk deelt prachtige foto van oudste dochter Phoenix

Met haar 4 zoons en 2 dochters is het een dolle boel bij Anouk thuis. Op Instagram deelt de zangeres vandaag een prachtige foto van haar oudste dochter Phoenix.

Phoenix Ray Stotijn is de oudste dochter van Anouk en is inmiddels al 12 jaar oud. De vader van Phoenix is Remon Stotijn, de man met wie Anouk 8 jaar samen was. Het stel trouwde in 2004, maar in 2008 gingen ze uit elkaar. Met Remon kreeg de zangeres 3 kinderen: Benjahmin, Elijah en Phoenix. In de jaren daarna kreeg ze nog 3 kinderen (van andere mannen): Jesiah, Sion en Jelizah.

Foto

Op Instagram deelde de trotse moeder vanochtend een prachtige foto van Phoenix. Wat is ze al groot en wát is ze een plaatje:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Beeld: ANP.