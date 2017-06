Zangeres Anouk deelt 'eerste' foto waarop haar 6e kind Jeliza te zien is

In Bunschoten zou een stoffelijk overschot zijn gevonden; onduidelijk is nog of het om de vermiste Savannah (14) gaat. De politie heeft een gebied rond de Lorentzweg afgezet tijdens de zoektocht.

Een cameraploeg van Hart van Nederland is daar ter plaatse om een reportage te maken over de zoektocht, waar honderden vrijwilligers aan deelnemen. HvNL zendt live uit via Facebook.