Anouk deelt snoezig filmpje van zoon en dochter die kappertje spelen

Met 6 kinderen kan het soms best druk zijn in huis. Eén groot voordeel: ze weten elkaar altijd wel te vermaken. Zo deelt Anouk nu een filmpje waarin Jelizah en Sion druk in de weer zijn met elkaars haren.

Ze spelen samen kappertje. Sion brengt eerst de haren van Jelizah in model en daarna is Jelizah aan de beurt.

Zometeen

Toch blijkt Jelizah erg ongeduldig te zijn. Ze kan niet wachten aan de slag te kunnen met het kapsel van haar grote broer. “Het is nog niet klaar Jelizah”, zegt hij. Terwijl Sion wat gel in de haartjes van z’n zusje smeert, vertelt Jelizah dat zij zo ook kappertje mag spelen. “Ik ga zijn haar doen”, zegt ze en wijst naar haar broer. “Zometeen”, roept Sion snel. Jelizah herhaalt haar broer en dat ze op een heel schattige manier.

Trotse moeder

Anouk heeft 6 kinderen: Benjahmin Kingsley (17), Elijah Jeremiah (15), Phoenix Ray (14), Jesiah Dox (9), Sion Jethroe (5) en Jelizah Rose (3). En wat is ze trots op haar kroost. Ze deelt regelmatig leuke kiekjes en schattige filmpjes van ze.

Dit bericht bekijken op Instagram Jelizah en Sion 🥰🥰 #alsjehaarmaargoedzit #greathairday #hairstyles Een bericht gedeeld door anouk (@anouk) op 10 Jul 2019 om 1:29 (PDT)

Bron: Instagram. Beeld: ANP