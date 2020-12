Anouk gaat flink tekeer tegen kandidaat: “Je slaat de plank he-le-maal mis”

Waar het er bij de vorige twee afleveringen van ‘The Voice of Holland’ nog héél vredig aan toe ging, was dat bij de aflevering van vrijdagavond wel anders. Anouk irriteerde zich zó ontzettend aan een kandidate, dat ze het niet kon laten om haar een flinke veeg uit de pan te geven.

De ‘uitbarsting’ van Anouk zorgde bij de kijkers thuis voor een nogal ongemakkelijk gevoel…

“Het deed me geen ene bal”

Op het eerste oog lijkt het de 33-jarige Brenda voor de wind te gaan. Zodra ze begint te zingen, draaien de juryleden zich in rap tempo voor haar om. Er is echter één jurylid dat blijft zitten en dat is Anouk. Al tijdens het optreden kun je duidelijk aan haar gezichtsuitdrukking zien dat ze niet geniet van het optreden en als ze eenmaal haar zegje mag doen, draait ze er niet omheen. “Ik vond het heel vermoeiend klinken allemaal,” zo begint Anouk. “Dan kun je technisch wel zo veel in huis hebben. Qua techniek denk je: ja, jeetje, dat kan ze ook. En dat kan ze, en dat kan ze. Maar het deed me geen ene bal.”