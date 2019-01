Anouk geeft haar ongezouten mening tijdens de laatste battles

Als Anouk ergens om bekend staat, dan is het wel haar uitgesproken mening. De zangeres kon het dan ook niet laten om tijdens de laatste battles flink uit te halen naar het optreden van Veerle en Norah.

De vrouwen uit het team van Lil’ Kleine deden hun best om het nummer Fighter van Christina Aguilera zo goed mogelijk neer te zetten, maar het gezicht van Anouk sprak boekdelen.

Kritiek Ali

Martijn Krabbe voelde de bui waarschijnlijk al een beetje hangen en besloot daarom eerst het woord aan Ali B te geven. Helaas was ook hij niet tevreden over het optreden. “Ik weet waar Anouk inmiddels niet zo goed tegen kan, en dat is onder andere wat er hier gebeurde”, grapt hij tijdens zijn opening.

“Vechten met liedje”

Ook Waylon heeft weinig positiefs te zeggen over The Battle: “Ik zag jullie vooral vechten met het liedje en met het moment”, zo valt hij Ali bij. “Er had volgens mij veel meer ingezeten. Ik miste echte de fight.”

“Pijnlijk om te zien”

Wanneer Anouk het woord krijgt, geeft ze direct toe dat ze zelf ook niet de beste battles had. “Een aantal hebben het flink opgefokt. En jullie kunnen er ook wat van. Ik vond het, heel lullig, een beetje pijnlijk om te zien. Het was gewoon echt niet goed.” Anouk adviseert Jorik dan ook om beide dames niet te nemen, maar dat kan de rapper niet over zijn hart verkrijgen. Hij kiest uiteindelijk voor Veerle, die volgens hem keihard aan de bak moet.

Bekijk hier het optreden van Veerle en Norah terug:

Bron: The Voice of Holland. Beeld: YouTube/ANP