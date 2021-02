Anouk haalt opnieuw uit naar TVOH-kandidate: “Alsof ik naar K3 keek”

Wanneer je plotseling last krijgt van hoofdpijn of een ander kwaaltje, is het fijn om de juiste geneesmiddelen in huis te hebben. Dit bespaart je toch weer een ritje naar de dokter of de apotheek. Maar welke medicijnen en hulpmiddelen kun je nu het beste standaard in huis hebben?

Apotheker Chuck van Capelle deelt met NU.nl zijn beste tips voor een ‘thuisapotheek’.

Standaard producten

De kans is groot dat jij thuis al een kastje of een laatje hebt met geneesmiddelen. Als het gaat om kleine kwaaltjes zijn we over het algemeen goed voorbereid, zo blijkt uit een onderzoek van de Consumentenbond. Maar liefst 95 procent van de 4.700 respondenten blijkt paracetamol in huis te hebben, 45 procent ibuprofen, 26 procent neusspray en 24 procent anti-diarreemiddelen.

Paracetamol

Een hele uitgebreide thuisapotheek heb je volgens Van de Cappelle niet nodig, aangezien “middelen beperkt houdbaar zijn en je ze wellicht nooit nodig hebt”. Maar met paracetamol zit je volgens hem wél altijd goed, omdat het de eerste keus is als pijnstiller en koortsremmer. Ibuprofen daarentegen hoef je niet per se in huis te hebben “Ibuprofen is op veel plaatsen te koop, maar is niet zonder risico,” zo legt Van de Cappelle uit. “Er is onder meer kans op maagschade en maagbloedingen. Vooral bij ouderen.”

Geen ibuprofen

Daarnaast gaat ibuprofen niet altijd samen met bepaalde medicijnen, zoals middelen tegen een hoge bloeddruk. “Paracetamol heeft in vergelijking met ibuprofen relatief weinig bijwerkingen en weinig interacties met andere geneesmiddelen,” aldus de apotheker. Je mag 3 keer per dag 2 tabletten van 500 milligram paracetamol innemen. Van de Cappelle: “Helpt dit niet voldoende, dan is ibuprofen een optie, maar overleg bij voorkeur met de huisarts of apotheek over het gebruik ervan.”

Maagtabletten

Ook bij maagtabletten moet je volgens de apotheker voorzichtig zijn, deze gaan namelijk niet altijd samen met andere geneesmiddelen. “Als je maagtabletten tegelijkertijd met bepaalde antibiotica inneemt, wordt het antibioticum niet goed opgenomen.” Als je weleens last hebt van je maag, dan is het volgens Van de Cappelle geen probleem om maagtabletten in huis te hebben. “Maar overleg wel met de apotheek als je daarnaast andere medicijnen gebruikt. Dit geldt eigenlijk voor alle zelfzorgmiddelen.”

Neussprays

Als het gaat om neussprays kun je volgens de apotheker het beste gaan voor een fysiologische zoutoplossing gaan. “Een spray met fysiologisch zout spoelt de neus en de neusbijholten schoon, en kun je zo lang gebruiken als je wil.” Met een xylometazoline neusspray moet je echter oppassen dat je het niet langer dan een week gebruikt, zegt Van de Cappelle. “Het zorgt ervoor dat de kleine bloedvaatjes samentrekken, waardoor er minder vocht kan uittreden en het slijmvlies slinkt. Je kunt er echter afhankelijk van worden. Zonder de spray zwellen je slijmvliezen op en heb je spray nodig om het weer te laten slinken.”

Anti-diarreemiddelen

Hoewel anti-diarreemiddelen in veel huishoudens standaard in het medicijnenkastje ligt, is dit volgens Van de Cappelle niet nodig. De middelen zijn volgens hem vooral handig als je op reis bent en geen toegang hebt tot een toilet. “Bij een infectie wil je de bacterie zo snel mogelijk uit je lijf hebben. Met een anti-diarreemiddel gebeurt dat juist niet,” zo vertelt hij. Mocht je toch graag iets tegen diarree in huis hebben, dan heeft apotheker een betere tip. “ORS, een mengsel van zouten en druivensuiker, kan geen kwaad om in huis te hebben en te gebruiken als je diarree hebt.”

Handig lijstje

Met paracetamol en een fysiologische zoutoplossing zit je dus altijd goed, maar ook de volgende geneesmiddelen en hulpmiddelen zijn volgens Van de Cappelle een goede toevoeging aan je medicijnkastje:

Paracetamol

Fysiologische zoutoplossing (neusspray)

Oral rehydration solution (ORS)

Anti-jeukmiddel

Koortsthermometer

Ontsmettingsmiddel

Pleisters

Steriele gaasjes

Verband

Verbandschaar

Pincet

Hot cold pack

Tekenkaart

Bron: NU.nl. Beeld: iStock