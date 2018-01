Anouk gaf weer snoeihard commentaar in 'The Voice'

Anouk liet vrijdagavond weinig heel van een kandidate in ‘The Voice of Holland’. Het ging om Kira Dekker uit het team van Miss Montreal.

De rockchick staat als The Voice-coach bekend om haar bikkelharde jureren. Dat deed ze vanavond dan ook weer. En dat terwijl ze vorige week nog tot tranen toe geroerd was.

Gelijk naar huis

“Mijn complimenten dat je het überhaupt zover hebt gebracht”, zei Anouk na het optreden van Kira. “Ik vraag me echt af hoe je hier tussendoor bent geglipt tot aan de knock-outs. Ik vind dat je hier niet thuis hoort en ik vind het niet goed genoeg. Er zijn mensen uit de vorige aflevering vertrokken die 10 keer beter zingen dan jij. Het spijt me, ik zou je gelijk naar huis sturen.”

Kalmpjes reageerde Kira met: “Oké, dank je wel.” Ondertussen barstte Twitter los. Fel tégen Anouk…

Jemig, je kan zoiets ook wat menselijker en met respect voor de persoon brengen. Snoeihard en onnodig commentaar over @KiraDekker door @Anouk bij #tvoh

… of juist lovend over haar harde commentaar:

Ik hou van Anouk in #TVOH . Subtiel en altijd een complimentje. Wauw! pic.twitter.com/RXSON59fFw

Wie kijkt The Voice ook eigenlijk stiekem voor het commentaar van Anouk? ☝🏼 #tvoh

Ik hoop voor Kira dat ze Anouk niet laten spreken, want die gaat haar afmaken. Ik zeg het je maar vast. #tvoh

Ik moet zo hard lachen om het feit dat mensen zo intens boos worden van Anouk. Lieve schatten, ze zit toch niet voor niets in de jury? Ze is niet te beroerd om haar (ongezouten) mening te geven en ze maakt briljante tv. Kijkcijfers enzo? Duh. #tvoh

Anouk wat een verademing. Geen zoete koekjes of zachte heelmeesters maar iemand die gewoon durft te zeggen wat het is. #tvoh

Softie

Eerder in de The Voice-aflevering bekritiseerde Anouk haar collega Miss Montreal (Sanne Hans) al om haar milde kritiek op haar zangers. Ze liet namelijk Bram Houg door, die er toch flink wat valse tonen doorheen liet glippen.

Wie zet er even wat klapstoeltjes naast? Want @MissMontreal wil ze allemaal meenemen hoe goed of slecht ze ook zijn.#tvoh

— Ronald de Weert (@RdWeert) 19 januari 2018