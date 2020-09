Happy couple: Anouk vraagt vriend ten huwelijk

Anouk heeft in het weekend haar vriend Dominique Schemmekes ten huwelijk gevraagd. De zangeres deelde een video van het aanzoek op Instagram.

Op de video is te zien hoe Dominique geblinddoekt op een stoel zit in het Conservatorium Hotel in Amsterdam. “Ik denk dat ik je heel blij ga maken schat”, horen we Anouk zeggen. Als Dominique de blinddoek afdoet, zit Anouk voor hem op een knie met een ring in haar hand. Op het huwelijksaanzoek krijgt ze een volmondige ‘ja’ te horen.

Allergrootste wens

Onder de video schrijft Anouk: “Wow wat heb ik een leuk weekend gehad. Dominique had zich laten testen, zodat we ’s avonds laat de uitslag zouden krijgen en na een lange tijd weer even samen konden zijn. Om eerlijk te zijn kon ik niet wachten om zijn allergrootste wens in vervulling te laten gaan.”

Afgewezen

In de video legt de zangeres ook uit waarom zij degene was die het initiatief nam voor het huwelijksaanzoek. Zij had haar partner namelijk ‘al een keer of twintig’ afgewezen uit angst omdat ze in vorige relaties is bedrogen. We horen Dominique daarna nog zeggen: “Eindelijk! Dit is wat ik heel lang al wilde. Ik ben de laatste drie jaar wel echt gaan stalken, maar ik had de hoop al opgegeven.”