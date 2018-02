Anouk vertelt over haar felle reactie op het vertrek van Kimberly in 'The Voice'

Anouk en Ali B schoven bij De wereld draait door aan tafel om te praten over de finale van ‘The Voice of Holland’ die morgenavond plaatsvindt. Maar ook over de grote verontwaardiging toen Kimberly Maasdamme er vorige week uit werd gestemd.

Wat was Anouk in shock toen die zangeres het veld moest ruimen. Ze deelde dan ook een sneer uit aan het nieuwe stemsysteem én de stemmers.

Kijkers kiezen

Morgenavond staan Demi van Wijngaarden (Team Ali), Jim van der Zee (Team Anouk), Nienke Wijnhoven (Team Anouk) en Samantha Steenwijk (Miss Montreal) in de finale. “Alles is goed geregeld”, zegt Anouk. “We hebben heel goed gerepeteerd.” Maar het lot van de finalisten ligt opnieuw in handen van de kijkers. En dus zullen de mensen thuis ook beslissen wie de winnaar van The Voice 2018 wordt. Zal Jim gaan winnen, vraagt Matthijs van Nieuwkerk aan de twee coaches. “Waarschijnlijk niet nee, als het publiek zo stemt”, antwoordt Anouk. “Je zag de gekke uitslag bij Kimberly. Er kan dus echt van alles gebeuren.”

Dom volk

Anouk maakte in de liveshow vorige week een fikse opmerking door ‘dom volk’ te zeggen, nadat de verrassende uitslag bekend werd gemaakt dat Kimberly uit de wedstrijd lag. De rockchick legt die uitspraak aan Matthijs van Nieuwkerk uit. “Ik zeg niet dat het hele volk een wansmaak heeft, want ik denk niet dat alle 17 miljoen naar het programma kijken. Ze heeft te weinig stemmen gekregen en dat begrijp ik gewoon niet. Ik had verwacht dat ze bij de twee laatsten zou zitten. (…) Ik had het niet aan zien komen. Ook de mensen in de zaal en de mensen die er werken zaten met de handen in het haar. “

Kijkers voelen energie niet

Volgens Anouk komen bepaalde optredens via de tv niet helemaal tot hun recht. “Op het moment dat Kimberly daar stond, gebeurde er iets in de zaal. Je voelde de energie. Dát is wat je nodig hebt. En dat is heel moeilijk om over te brengen op de tv. (…) Kijkers kunnen dat niet voelen.” Maar ach, er gebeuren wel raardere dingen, geeft Anouk toe. “Trump is ook president geworden, dus dat zegt niks.”

Kimberly komt er wel

Ook Ali B laat zich nog even uit over Kimberly. “Ik denk dat dit ergens wel goed voor haar is geweest”, aldus de rapper. “Ze staat niet in de finale, maar we hebben het er hier wel over haar. Anders had je toch niet van haar gehoord?” Het heeft de 26-jarige deelneemster inderdaad al veel goeds gebracht. Zo is ze door de Ladies of soul (Glennis Grace, Berget Lewis en Edsilia Rombley) uitgenodigd om samen op te treden in de Ziggo Dome.

Meer betalen

Verder voelt Matthijs Anouk aan de tand over haar verdere deelname als coach aan The Voice. Vindt ze het wel leuk om te doen, ondanks haar onvrede over het stemsysteem en, zo bleek vorige week ook, soms de stylist? “Ik vind het heel leuk om mee te doen”, antwoordt Anouk. Maar of ze volgend seizoen weer plaatsneemt in de stoel van de jury? “Ik weet nog niet of ik ermee door ga. Ik moet wel gevraagd worden. En het ligt eraan wat ze betalen.” De vraag wat ze nu precies verdient, ontwijkt ze met: “Genoeg.” Ali is, met een vette knipoog, iets specifieker over het salaris van zijn collega: “Vijf keer de Balkenende-norm.”

Bron: DWDD. Beeld: ANP