Anouk legt uit waarom ze opnieuw zonder haar gezin in quarantaine gaat

Hoewel ze nog maar een maand thuis is uit Marokko, heeft Anouk besloten om toch weer opnieuw in quarantaine te gaan. De zangeres laat op haar Instagram weten dat ze samen met haar katten in zelf-quarantaine zal gaan, naar aanleiding van gesprekken met haar long- en huisarts.

Helaas betekent dit wel dat ze haar gezin weer een tijdje zal moeten missen.

Strenge lockdown in Marokko

“Goeiemorgen, het is alweer ruim een maand geleden dat ik terug ben gekomen uit Marokko en het is de afgelopen tijd ontzettend fijn geweest om weer thuis met mijn kinderen en @dominiqueschemmekes te zijn”, zo begint Anouk haar bericht. Anouk zag van begin maart tot eind april vast in Marokko vanwege het coronavirus. Het land ging in een strenge lockdown, waardoor de zangeres niet terug kon vliegen naar Nederland. Eind april mocht ze gelukkig weer naar huis.

“De juiste beslissing”

Hoewel ze hartstikke blij is haar gezin weer te kunnen zien, heeft ze toch besloten om zich opnieuw te gaan afzonderen. “Mede door de gesprekken met mijn long-/huisarts ben ik extra voorzichtig, zeker aangezien er met alle versoepelingen in de aankomende weken weer een groter risico is om besmet te raken. Daarom heb ik samen met mijn gezin besloten, hoe moeilijk dat ook is, dat ik een stap opzij ga doen en voorlopig, samen met mn katten knak & aap, in zelf-quarantaine ga. Ik had niet verwacht dat ik na een maand thuis te zijn alweer weg zou gaan, maar ik zie nu al dat dit de juiste beslissing is. Ondanks dat ze het thuis moeilijk vinden dat ik er niet ben, kunnen ze nu wel vrijuit hun eigen ding doen, sporten en afspreken met vrienden.”

Dichterbij gezin

Anouk is in ieder geval deze keer een stuk dichterbij haar gezin: “Gelukkig woon ik niet ver weg en kan ik zo op de fiets of in de auto stappen om, weliswaar zonder ze te kunnen knuffelen, ze in de buitenlucht wel te kunnen zien.”

Bron: Instagram. Beeld: Brunopress