Anouk Maas neemt met mooie woorden afscheid van 'GTST'

GOEDE TIJDEN, SLECHTE TIJDEN 💫✨ Na ruim 2 jaar op de buis geweest te zijn bij @gtst is dit avontuur voor Zoë voorlopig voorbij. Wat heb ik veel geleerd en wat heb ik mooie scènes mogen spelen. Afscheid is altijd verdrietig maar ohw ik kijk terug met een brede glimlach en een mooie en voldane tijd bij @gtst ! Dank jullie trouwe kijkers voor jullie support en fijne reacties! Dank je lieve cast en crew voor deze bijzonder mooie tijd! ❤️ Zoë stapt in het vliegtuig maar ook voor mij is het tijd om mijn vleugels te spreiden en te gaan vliegen 🕊 O.a. In oktober voor het eerst in een toneelproductie @mijnmanbegrijptmeniet en ik kan niet wachten! #somuchmoretocome #kameleon #acting #singing #dancing #tv #theatre #film #letsgo #thankfull #love #goodbyezoe #actorslife #timefornewadventures #thankyouall