Anouk met spoed naar het ziekenhuis gebracht

Anouk heeft een nogal bewogen ochtend achter de rug. De zangeres moest vanochtend met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht nadat ze een allergische reactie kreeg op een drankje.

In haar Instagram-stories deelt Anouk een foto van zichzelf terwijl ze aan een infuus ligt.

Adrenalineshot en medicatie

“Nou, dacht ik even een gezond green powder drankje te drinken vanmorgen… 20 minuten later lag ik in een ambulance,” zo schrijft ze. De zangeres bleek een allergische reactie te hebben op het drankje. “Na de adrenalineshot en medicatie zie ik er gelukkig weer normaal uit.”

Quarantaine

Anouk was gisteravond nog te zien in de finale van ‘The Voice Kids’. De zangeres was niet zelf in de studio aanwezig, omdat ze momenteel in quarantaine zit vanwege het coronavirus. De zangeres loopt extra risico omdat ze zware astma heeft en jureerde daarom via een videoverbinding.

