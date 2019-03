Anouk heeft het moeilijk in dit voorstukje van 'The voice kids'

In een voorstukje van de tweede aflevering van The voice kids zien we dat Anouk het toch best lastig vindt om de kinderen die volgens haar nét niet goed genoeg zijn af te wijzen. En dat is een heel andere Anouk dan we kennen.

Vrijdagavond is de 2e aflevering van The voice kids 2019 te zien en in een voorstukje geeft Anouk eerlijk toe dat ze het soms wel moeilijk heeft.

‘Vervelend’

“Ik vond z’n energie echt heel goed. Alleen het was gewoon een beetje wankel”, zegt ze na het optreden van een van deelnemers tegen Ali B en de andere coaches. “Maar dan denk ik: voor 9 jaar, ja, wat verwacht je dan?” Alle 4 de coaches hebben de jongen laten gaan. Maar dat vindt Anouk toch best pittig, vergeleken bij de volwassenen versie van The voice. “Ik vind dat met kinderen heel vervelend eigenlijk, als ze dan weg moeten. Bij ouderen echt geen last van, geen moment. Maar dit vond ik toch echt heel vervelend.”

Waardering

Dat is een heel andere Anouk die we ineens horen, want vlak voor de uitzending van vorige week vertelde ze nog dat ze gewoon zichzelf zou blijven. “Ik ga ze echt niet aanspreken met zo’n hoog stemmetje alsof ze kleuters zijn”, zei ze toen. Dat doet ze nog steeds niet, maar toch zien we wel een heel andere coach bij The voice kids dan bij The voice. Dat blijkt ook weer uit dít voorstukje:

