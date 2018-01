Anouk waarschuwt ál haar fans voor 'gevaarlijke' nepaccount

Zangeres Anouk (42) maakt zich zorgen om haar jonge fans.

Iemand heeft een nepprofiel aangemaakt onder haar naam en valt vooral jonge meisjes lastig op social media.

Ik ben het niet

De coach van de Voice of Holland vindt het ‘eng’ en vooral ‘gevaarlijk’. Ze laat weten: “Dit is niet mijn account lieve mensen! Ik hoor dat deze persoon mensen benaderd met hele rare verzoeken, vooral jonge meiden.” Als je wilt weten of het allemaal echt of nep is: onthoud dat de achternaam van Anouk Teeuwe is, maar die naam gebruikt zij niet op social media. De nepaccount heet ‘Anoukteeuweofficial’.

Daarnaast vraagt Anouk ook aan haar fans op social media of zij de vreemde account willen ‘rapporteren’. Dan kan deze verwijderd en geblokkeerd worden. Of dit al is gebeurd, is namelijk nog onduidelijk.

Eerder deelde de trotse moeder nog dit plaatje van haar jongste dochter:

Bron: Telegraaf. Beeld: ANP