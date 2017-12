Zangeres Anouk komt met een nieuw nummer en de tekst verbaast iedereen

De Haagse Anouk (42) heeft op social media alvast een deel van haar nieuwe nummer laten horen.

Het gaat om een Nederlandstalig lied – en dat terwijl Anouk meestal in het Engels zingt. In 2015 bracht ze een ander Nederlandstalig nummer uit, Dominique. Dat is een liefdesverklaring voor haar huidige vriend.

Duidelijke taal

Haar nieuwe nummer heeft nog geen naam, maar de tekst liegt er niet om. De Voice of Holland-coach richt zich op een man met wie ze ‘jarenlang samen is geweest’. Ze is duidelijk kwaad op hem. Zo zingt ze: “Jij weet niet half wat ik heb doorstaan, maar het is nu klaar, jij huichelaar. Ik weet het nu zeker, jij bent niet diegene die ik dacht dat je was.” En ook: “Ik heb het met jouw rotkop gehad, waardeloze vent, je bent niets meer dan dat.'”

Reacties

Anouk laat weten dat het zeker niet om haar huidige vriend gaat, met wie ze haar zesde kindje heeft gekregen. “Dit is even terug naar het verleden”, verklaart ze. Fans reageren met opmerkingen als: “Stoer, weer eens wat anders”. Wanneer haar nieuwe, Nederlandstalige album uitkomt, is nog niet bekend.

Dit is het voorproefje van het nummer:

