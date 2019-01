Anouk deelt wederom haar ongezouten mening na vlekkeloos optreden in 'TVOH'

Een groot deel van Nederland zit vanavond aan de buis gekluisterd voor The Voice of Holland. Kandidaat Dennis kan op veel lof van de kijkers thuis rekenen, maar coach Anouk is iets minder enthousiast.

Potentiële winnaar

Vandaag staan ‘The Knockouts’ op het programma: de ronde waarin het grootste deel van het team van alle vier de juryleden sneuvelt. Vanavond was het de beurt aan de kandidaten van Lil’ Kleine én Waylon. Een van de grote favorieten uit team Waylon is de 24-jarige Dennis van Aarssen. Na zijn vlekkeloze uitvoering van het nummer ‘Mr Bojangles’ van Robbie Williams weten veel mensen thuis het zeker: dit zou wel eens de winnaar van dit seizoen kunnen zijn.

Niet verrassend

Coach Anouk is minder enthousiast en deelt haar ongezouten mening na Dennis’ optreden. Ze vindt de keuze van het nummer niet verrassend genoeg. “We weten nu wel dat je dit kan”, barst ze los. “Kies de volgende keer eens voor een nummer uit deze eeuw.” Daar is Waylon het niet mee eens. En met hem een groot deel van Nederland:

DENNIS IS THE VOICE OF HOLLAND. Is er ergens een gouden knop zodat hij regelrecht (door de tunnel) naar de finale kan? #tvoh — ♫♪Solange♪♫ (@Solangeve95) January 25, 2019

Eerste keer niet eens met Anouk… this fits Dennis like a glove!!#tvoh — Chantal Ceelen (@chantal3475) January 25, 2019

Verrassing voor Anouk, Dennis wint #tvoh — Marvin (@deMarv86) January 25, 2019

Dennis is de winnaar voor mij hoor. Het gemak. De ziel. Het plezier. Echt fantastisch. #TVOH — Sophie (@SophieMilzink) January 25, 2019

Dennis gooit zijn danspasjes in de strijd en danst zo richting de Liveshows! Bekijk zijn Knockout hier: https://t.co/KBzyiMJXCf #TVOH9 #TVOH #thevoiceofholland pic.twitter.com/jMwnypjfVe — The voice of Holland (@RTL_TVOH) January 25, 2019

