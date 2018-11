Anouk openhartig over haar drank- en drugsgebruik: "Optreden wordt steeds moeilijker"

Het nieuwe, volledig Nederlandstalige album van Anouk heet Wen d’r maar aan. Maar wat voor de zangeres zelf nooit zal wennen, is optreden.

In Pauw vertelde Anouk dinsdagavond openhartig over hoe extreem nerveus ze altijd, áltijd is bij een optreden. Ook al doet ze het als jaren en staat ze er bekend om niet op haar mondje gevallen te zijn.

Trillend optreden

“Ik ben gewoon heel nerveus. Altijd. Zeker als ik weet dat het live is. Ik ben blij dat het klaar is”, zegt Anouk terwijl ze natrilt van haar optreden bij Pauw. Haar nervositeit hangt heel erg af van hoe het geluid en de sfeer is, legt de zangeres uit. En soms komt ze gewoon niet uit die negatieve vibe. “Het is erger geworden met de jaren. Sinds ik minder drink of iets gebruik, is het iets moeilijker.” Wel gebruikt ze nog weleens wietolie voor een goede nachtrust, vertelt de zangeres eerlijk.

Van rockchick naar moeder-moeder

Maar zo wild is Anouk allang niet meer, geeft ze aan Pauw toe. “Ik ben echt een moeder-moeder.” Die switch van een moeder van vijf kinderen die ’s ochtends bammetjes smeert en gymspullen inpakt naar die powervrouw op het podium, vindt ze moeilijk. “Mensen hebben bepaalde verwachtingen die ik niet meer zo voel. Het is anders dan vroeger.”

Niet als André Hazes junior

Anouk vertelt dat ze hoopt dat haar kinderen niet in haar voetsporen treden, ook al zitten ze allemaal op zangles. “Zeker niet op de voorgrond. Ik denk dat het niet de meest prettige wereld is.” Ze neemt André Hazes junior als voorbeeld. “Hij is heel succesvol, maar er is nooit een interview waarin zijn vader niet genoemd wordt. Ik zou dat niet willen voor mijn kinderen. Maar als ze echt toegewijd zijn, moet je ze niet tegenhouden.”

Kreunen in The Voice

Ook gaat het nog even over Anouks bikkelharde commentaar in de The Voice-aflevering van vorige week vrijdag. Daarin liet ze niets heel van een kreunende zangeres en noemde haar optreden ‘een grote 06-actie’. Ze vertelt dat ze het nog steeds bizar vindt dat Ali B, Waylon en Lil’ Kleine wél draaiden. “Ik was zo verbaasd. Is er iets mis met mijn oren? Ik zag de paniek in Ali’s gezicht, dat ‘ie dacht: oh, wat heb ik gedaan. Ze draaiden alle drie, dat zegt wat. Het instinct van: daar moet ik in. Hoe ze gaan ze dat uitleggen aan hun vrouwen thuis?”

Je kunt het interview met Anouk in Pauw hier terugzien.

Bron: Pauw. Beeld: ANP

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

In de Libelle Shop koop je tickets voor Ladies Of Soul met hoge korting: