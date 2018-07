Anouk plaatst een cheeky foto van haar vent onder de douche

Dominique, de vriend van Anouk, was even aan het afkoelen onder de douche. En daar werd de zangeres dan weer warm van, blijkt uit de tekst die ze onder de foto plaatst. Snappen we wel, met dat lichaam!

“Ik weet wat ik ga doen vanavond. Jullie?”

❤️ Een bericht gedeeld door anouk (@anouk) op 27 Jan 2018 om 6:45 (PST)

In een interview met De Correspondent vertelde Anouk eerder dat ze niet verwacht dat haar relatie met basketballer Dominique, de vader van haar zesde kindje, voor altijd zal duren. “Ik ga er niet vanuit dat het levenslang is. Die garantie heb ik niet gekregen”, vertelt Anouk, die 6 kinderen heeft van 4 verschillende vaders. “Ik geniet er gewoon van zolang het goed gaat en als het niet gaat, dan werkt het gewoon niet.”

Het komen en gaan van Anouks mannen heeft impact op het grote gezin. ”Die weten natuurlijk ook op het moment dat ik ging scheiden van mijn man toen, ja, hoe verdrietig we allemaal zijn geweest en hoe het er in heeft ingehakt dat hij toen is weggegaan. Ze weten gewoon: ‘mijn moeder die probeert het gewoon elke keer weer’”, vervolgt Anouk.

Beluister het hele interview met Anouk hier.

Bron: De Correspondent, Shownieuws. Beeld: ANP