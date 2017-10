Anouk Smulders plaatst emotioneel eerbetoon aan overleden vriendin

Anouk Smulders laat zich van een persoonlijke kant zien op social media. Ze herdenkt een overleden vriendin met een mooie tekst.

Zo schrijft ze: “Lieve Odette, als een cadeau kwam je op mijn pad. PR-koningin van Nederland, wat een positiviteit en vastberadenheid in alles. Wat een power vrouw, wat een kracht, wat een humor. Zo sterk als jij zijn er maar weinig. Met een lach naar het AVL. De dag dat ik met je mee mocht lopen voor je chemo vergeet ik nooit meer. Jij kwam lachend binnen, was dol op de verpleging en zij op jou! Na het infuus liep je een rondje en zei iedereen gedag met de grootste glimlach en voor iedereen een praatje. Jij presteerde het om 3 soorten kanker te overwinnen. Je schreef een prachtig boek @aspoonfuloflovecookbook ook nog even tussendoor. Helaas moest je weer opnieuw de strijd aangaan… De laatste weken heb ik nog mooie momenten met je gehad. Dierbaar en bijzonder. Dank voor alles. O’tje afscheid nemen bestaat niet! Veilige reis en we’ll meet again.”

Een eerdere foto:

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron & Beeld: Instagram