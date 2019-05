Anouk Smulders deelt heftig nieuws: haar zus heeft acute leukemie

De familie van Anouk Smulders gaat momenteel door een zware tijd. De presentatrice laat op haar Instagram weten dat er acute leukemie bij haar zus Nicole is geconstateerd.

In een emotionele post roept ze mensen op om stamceldonor te worden.

Zoeken naar donor

“Het valt niet onder woorden te brengen wat dit met haar en ons als familie doet. Een totale mokerslag voor allemaal”, zo begint ze haar verhaal. Na 2 chemokuren is bekend geworden dat haar zus een beenmergtransplantatie moet ondergaan. “Daarmee is een wereld voor ons open gegaan. De angst, het wachten, het zoeken naar een donor”, gaat Anouk verder.

Hoop op goede match

Anouk hoopt dat meer mensen er voor zullen kiezen om zich te registreren als donor. “Ik hoef jullie niet uit te leggen dat des te groter de database, des te groter de kans op een goede match en op herstel. Ik dank jullie vanuit het diepste van mijn hart als jullie dit zouden willen bekijken en zouden willen doen.”

Warme woorden

De presentatrice sluit haar post af met de hartverwarmende woorden: “Het vangnet om mijn zus, haar dochter, haar vriend, mijn ouders en ons gezin is ongekend, hartverwarmend en intens. Mijn zus is oersterk en positief, haar medisch team is fenomenaal en wij als familie trekken haar door deze periode heen.” We wensen Nicole, Anouk en hun naasten ontzettend veel sterkte toe.

Bron: Instagram. Beeld: ANP