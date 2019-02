Anouk is moeder van zes kinderen natuurlijk trots op al haar nageslacht. Vandaag zet ze haar tweede zoon Elijah even in het zonnetje.

Op Instagram deelt ze een lieve foto van moeder en zoon, met als bijschrift: ‘Mijn mooierd’.

Elijah is het tweede kind dat ze kreeg met haar ex Remon Stotijn. Met hem was ze vanaf 2004 vier jaar getrouwd. Benjahmin is hun oudste kind samen – hij vertrok onlangs naar Amerika om zijn basketbalcarrière te verwezenlijken. Samen hebben ze ook een dochter, Phoenix Ray. Elijah is nu 15 jaar.

Anouk heeft nog twee zoons, Jesiah en Sion, en een dochtertje, Jelizah. Haar laatste dochtertje kreeg ze met Dominique Schemmekes, met wie nog altijd gelukkig samen is.

Dit bericht bekijken op Instagram Mijn mooierd ❤️ #elijahjeremiah #thesweetest #mysonismysun ☀️ Een bericht gedeeld door anouk (@anouk) op 3 Feb 2019 om 9:06 (PST)

Anouk met al haar kinderen:

Bron: Instagram. Beeld: ANP