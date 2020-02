Anouk uit flinke kritiek op The Voice: “Je zou bijna zeggen dat het vooropgezet is”

Dat Anouk niet bepaald op haar mondje is gevallen, weten we inmiddels wel. Toch baarde ze vrijdagavond de nodige opzien door flink uit te halen naar het format van ‘The Voice of Holland’. Haar pupil Sanne verloor van Daphne en dat schoot bij Anouk in het verkeerde keelgat.

Anouk was duidelijk verrast door de winst van Daphne en stelde onomwonden vast: “Dat was een flater. Je zou bijna zeggen dat het vooropgezet is, dat kan bijna niet.”

Van alles mis tijdens optreden

Sanne moest het opnemen tegen Daphne (de pupil van Ali B). Maar waarom Sanne een perfect optreden neerzette, ging er bij Daphne het nodige mis. Iets wat ze zelf na afloop ook erkende. “Ik was het opeens helemaal kwijt,” zo gaf ze toe. Opvallend genoeg stemde het publiek juist wél voor haar: Daphne kreeg maar liefst 58 procent van de stemmen, waardoor ze is verzekerd van een plekje in de finale komende week.

“Boutformat”

Anouk was not amused met de exit van haar pupil en liet dat duidelijk merken. “Als je het volk laat stemmen, dan gebeuren dat soort dingen soms. Boutformat.” Hier hield het echter niet bij op want de zangeres trok ook nog eens de stemprocedure in twijfel door te zeggen dat er wel sprake moest zijn van een ‘vooropgezet’ plan. Deze opmerking schoot weer bij presentator Martijn Krabbé in het verkeerde keelgat.

Reacties Twitter

“Dan kan je niet zeggen,” zo stamelde hij. Anouk liet zich echter de mond niet snoeren en stelde: “Ik kan het wel zeggen. Het was gewoon bullshit.” Martijn deed nog een poging om het format te verdedigen, maar daar moest Anouk niks van weten. Ook op Twitter lijken veel mensen zich te kunnen vinden in de kritiek van Anouk:

Eigenlijk luisteren we toch allemaal alleen maar naar de kritieken van Anouk? #tvoh pic.twitter.com/BUPACtXsrt — Koningin Máxima🔸 (@MaximaKoningin_) February 14, 2020

Iedere andere persoon op en rondom televisie: “Dit kun je niet zeggen.” Anouk: #tvoh #loveit pic.twitter.com/iaG15bZVk5 — Evelien Berkemeijer (@EvelienBerkie) February 21, 2020

HALLO HEBBEN JULLIE UBERHAUPT WEL GELUISTERD NAAR SANNE ??? WEET JE WEL NIET HOE GOED ZIJ IS ??? IK BEN BOOS#tvoh — valerie (@animavlrj) February 21, 2020

