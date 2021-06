Anouk woont dankzij vaccinatie eindelijk weer thuis bij haar kinderen

Anouk (46) woont eindelijk weer thuis bij haar kinderen en verloofde Dominique. De zangeres woonde maandenlang in zelfisolatie omdat ze zware astma heeft. Nu is ze eindelijk volledig gevaccineerd en kan ze weer naar huis.

Dat vertelt haar manager Kees de Koning aan Shownieuws.

Vorig jaar zat Anouk vier dagen in Marokko voor een schrijfkamp toen het coronavirus uitbrak. Ze zat vast in Marrakesh en hoewel ze het liefst thuis was bij haar kinderen, durfde ze niet in het vliegtuig te stappen. Anouk heeft ernstige astma en vreesde voor het virus. Uiteindelijk bleef ze van begin maart 2020 tot eind april in Marokko.

Zelfisolatie

Ze was hartstikke blij haar gezin weer te zien, maar toch besloot ze al vrij snel om zich opnieuw af te zonderen uit angst dat een van hen haar zou besmetten. “Mede door de gesprekken met mijn long-/huisarts ben ik extra voorzichtig, zeker aangezien er met alle versoepelingen in de aankomende weken weer een groter risico is om besmet te raken”, liet ze toen weten op Instagram.

“Daarom heb ik samen met mijn gezin besloten, hoe moeilijk dat ook is, dat ik een stap opzij ga doen en voorlopig, samen met m’n katten Knak en Aap, in zelf-quarantaine ga. Ik had niet verwacht dat ik na een maand thuis te zijn alweer weg zou gaan, maar ik zie nu al dat dit de juiste beslissing is. Ondanks dat ze het thuis moeilijk vinden dat ik er niet ben, kunnen ze nu wel vrijuit hun eigen ding doen, sporten en afspreken met vrienden.”

Groot gezin

Uiteraard is ze niet ver weg gaan wonen. “Gelukkig woon ik niet ver weg en kan ik zo op de fiets of in de auto stappen om, weliswaar zonder ze te kunnen knuffelen, ze in de buitenlucht wel te kunnen zien.” Anouk heeft in totaal zes kinderen. Drie kreeg ze met haar ex Remon Stotijn: Benjahmin, Elijah en Phoenix. Samen met Robert Coenen kreeg ze zoon Jesiah. Met haar ex Seraino kreeg ze haar vierde zoon, Sionn. En met haar huidige vriend Dominique kreeg ze dochtertje Jelizah.

Zoon Benjamin vertrok in 2018 naar Amerika om aan zijn basketbalcarrière te werken. Hij zou in Florida naar een high school gaan. Of hij daar momenteel nog steeds woont of inmiddels weer terug is Nederland, is niet bekend.

Bron: Shownieuws. Beeld: Brunopress