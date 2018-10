Anouk van Schie deelt stralende foto samen met Johnny op bruiloft

Afgelopen weekend zijn Johnny de Mol en Anouk van Schie getrouwd op een landgoed in het zuiden van Portugal. De eerste foto’s zagen we dit weekend al, maar nu laat het kersverse bruidspaar ook van zich horen.

Op Instagram deelt Anouk een foto van de grote dag en schrijft daarbij: “Het was zo onbeschrijfelijk mooi.” Op de foto – van waarschijnlijk het diner – zien Anouk en Johnny (mét ring om zijn vinger) er duidelijk ook dolgelukkig uit:

Dit bericht bekijken op Instagram Het was zo onbeschrijfelijk mooi… ✨♥️✨ Een bericht gedeeld door Anouk van Schie (@anouk_van_schie) op 8 Okt 2018 om 7:59 (PDT)

En ook Johnny staat stil bij de grote dag. Bij een foto van een van de huwelijkscadeaus schrijft hij: “And the best is yet to come…”:

Beeld: ANP.