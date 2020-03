Een schrijfkamp van 4 dagen in Marokko mondt voor Anouk uit in een nachtmerrie. Ze zit momenteel vast in Marrakesh en hoewel ze het liefst thuis is bij haar kinderen, is ze bang om in het vliegtuig te stappen als die kans zich voordoet. “Ik moet je eerlijk zeggen, ik ben best wel een beetje bang om tussen al die mensen te gaan staan.”

Dat vertelt ze op Instagram. Anouk heeft ernstige astma en vreest het coronavirus. “Ik heb toch een lichtelijke paniekaanval gehad vannacht. Benauwd ook, maar dat komt denk ik door de spanning.”

