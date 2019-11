Anouk verkoopt haar huis voor dit gigantische bedrag

Zangeres Anouk heeft haar penthouse in Amsterdam verkocht. Aan dit huis hing een prijskaartje van maar liefst €2.600.000 euro.

Anouk verkocht het huis met flink wat winst. 5 jaar geleden kocht ze het van niemand minder dan Astrid Joosten voor €1.800.000 euro.

Dit krijg je ervoor

Het appartement ligt dichtbij het centraal station van Amsterdam. Het huis heeft 3 slaapkamers en 1 badkamer verdeeld over 2 verdiepingen. Het totale woonoppervlak van het huis is 233 vierkante meter. Het appartement heeft 2 grote terrassen van totaal 195 vierkante meter. Daarnaast heeft het huis 2 parkeerplaatsen in de garage van het complex, met een waarde van €65.000 euro. Maar het mooiste van alles: vanuit het penthouse heb je een fantastisch uitzicht over Amsterdam.

Foto’s

Benieuwd hoe het huis er van binnen uitziet? Hier zie je hoe het huis eruit zag toen Anouk het van Astrid Joosten kocht. Op de foto’s zie je onder andere de prachtige half-open badkamer met ligbad en inloopdouche, een walk-in closet en een luxe keuken ontworpen door Piet Boon.

Bron: Shownieuws. Beeld: ANP