Anouk zingt tijdens het weerbericht van RTL nieuw nummer over 'Lente'

Zangeres Anouk zorgde vandaag voor een fijne verrassing. Tijdens het weerbericht bij RTL Nieuws begon ze te zingen.

En wel over de lente.

Anouk deelt haar voorproefje op Instagram:

Hier kun je het hele nummer beluisteren:

Inmiddels is het alweer 20 jaar geleden dat ze doorbrak met de hit ‘Nobody’s wife’. Ze won dit jaar daarom de 100% NL Oeuvre Award. Anouk is moeder van zes kinderen. Zelf heeft ze een moeiljke jeugd gehad. Haar vader verliet haar gezin toen ze 3 jaar oud was. Rond haar veertiende liep ze weg van huis en woonde ze in verschillen tehuizen.

Momenteel is ze bekend in ons land, niet alleen als zangeres, maar ook als coach bij de Voice of Holland. Volgens Quote krijgt ze 500.000 euro voor één seizoen coachen bij de Voice.

Beeld: YouTube