Anouk (39) zeilde vorig jaar met haar gezin de wereld over

Anouk de Wijs (39) zeilde samen met haar man Michiel (56) en hun zoons Tim (11) en Jelle (9) een jaar lang de wereld over.

Anouk: “Michiel en ik leerden elkaar kennen op een zeilboot. Vanaf dag één fantaseerden we al over een zeilreis om de wereld. ‘Het kan niet, maar laten we gewoon beginnen met de voorbereiding’, zeiden we tegen elkaar. Als stok achter de deur prikten we een vertrekdatum, bijna twee jaar later. We namen hobbel na hobbel en steeds kwam de reis waarvan we droomden een beetje dichterbij. De grootste hobbels bleken soms verrassend makkelijk te nemen, terwijl kleine hobbels opeens voor weerstand zorgden. Met knikkende knieën ging ik het gesprek met school in om de jongens een jaar vrij te geven. Nergens voor nodig, want ze vonden het daar heel gaaf. Helaas dacht de leerplichtambtenaar er anders over. Onszelf uitschrijven in Nederland was de enige optie om onder de leerplicht uit te komen.”

Een heel geregel

“We spraken met elkaar af dat de reis doorging onder twee voorwaarden: de kinderen moesten na een jaar weer kunnen instromen op school en Michiel moest een jaar onbetaald verlof kunnen krijgen. Dat bleek allebei haalbaar. Zelf nam ik een jaar voor de reis al ontslag, zo had ik voldoende tijd om alles te regelen: er komt zo ongelooflijk veel bij kijken. De reis financierden we met ons spaargeld en de levensloopregeling van Michiel. Een jaar lang kregen we iedere maand 2800 euro uitgekeerd, precies genoeg om van rond te komen.”

24/7 bij elkaar

“Eén van onze hoogtepunten was de drie weken durende oversteek op de Atlantische Oceaan richting Suriname. De sterrenhemel op de oceaan is niet te beschrijven zo mooi. De golven zijn net als vuur: altijd in beweging, je blijft maar staren. Ook Suriname was speciaal. De mensen daar zijn zo prachtig en openhartig. Als je de locals iets gunt, gunnen ze jou onvoorstelbaar veel, hebben we gemerkt. Als gezin reizen is heel intens. Je bent 24/7 bij elkaar en vaak vermoeid door het ‘s nachts zeilen. Als je een jaar lang zo dicht op elkaar leeft, moet je dingen direct uitpraten en de ander ook de ruimte geven om te zijn zoals hij is. Het respect, vertrouwen en de bewondering naar elkaar toe zijn tijdens de reis enorm gegroeid.”

Geen heimwee

“Eén van de weinige dingen die ons is tegengevallen, is lesgeven aan je eigen kinderen: de jongensvonden het vooral irritant. Waarom zou je met school bezig zijn als je zo veel leuke dingen kunt doen en zien? Ondanks dat ze veel minder uren les kregen dan op school, nam het toch een groot deel van de reis in beslag. Ook voor ons met alle voorbereiding en nakijkwerk. Heimwee hebben de kinderen niet gehad. Overal maakten ze nieuwe vrienden. Ze verdwaalden in havenstadjes, liepen door de Surinaamse jungle en rapten met een Griekse rapper. Toen we aan deze reis begonnen, waren Tim en Jelle acht en negen jaar. Oud genoeg om veel zelfstandigheid te pakken, maar ook nog klein genoeg om veel tijd met hun ouders door te willen brengen. Ideaal.”

Verliefd op de wereld

“Op de eerste dag van de zomervakantie voeren we Nederland binnen. Daar vierden we nog twee weken vakantie op de boot tot ik er klaar mee was en een nachtje naar huis wilde. Zo wisselden we dat af: een paar nachten thuis en dan weer een paar nachten op de boot. Thuis stonden alle vriendjes meteen weer voor de deur en ging het vooral over Minecraft en Fortnite. Een rage waarvan ze op reis niets hadden meegekregen, tot grote verbazing van hun vriendjes. We praten nog vaak over de reis en ik merk dat die ons allemaal veel heeft gebracht. We houden bijvoorbeeld bewust vaker een weekend vrij voor het gezin, iets waar de jongens ook echt naar verlangen. Tim en Jelle geven zelf aan dat ze zelfverzekerder zijn geworden en ook hebben ze een duidelijker wereldbeeld ontwikkeld. Als ze nu iets horen op het nieuws stellen ze daar kritische vragen over. Zij hadden het op reis toch heel anders gezien? Met zijn vieren zijn we verliefd geworden op de wereld. Echt, het is een schitterende plek.”

Tekst en interview: Marieke Ordelmans