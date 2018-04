Antje Monteiro deelt bijzonder nieuws over de bruiloft van haar dochter

Iets meer dan een jaar geleden deelde Romy Monteiro leuk nieuws: ze gaat trouwen met haar vriend Django van Rijn. De twee trouwen deze zomer en Antje speelt een belangrijke rol op deze dag.

De musicalster vertelde in een interview dat Romy haar heeft gevraagd of ze haar weg wil geven op de grote dag.

Net als in Mamma Mia!

“Romy vroeg het twee maanden geleden”, vertelt Monteiro. “Ik zat toen midden in de voorbereidingen voor de auditie voor Donna.” Daarmee doelt de actrice op de hoofdrol die ze gaat spelen in de musical Mamma Mia!. In deze musical vraagt een dochter ook aan haar moeder of ze haar weg wil geven. “In eerste instantie dacht ik eigenlijk dat ze me aan het testen was en wilde kijken of ik mijn tekst kende”, maar dat was dus niet het geval. Antje zei natuurlijk direct ja.

Vader

Vaak vragen bruiden hun vader om hen weg te geven. Maar in Romy’s geval, ligt dat wat gevoeliger. Carlos Monteiro scheidde van Antje toen Romy nog maar drie jaar was. Daarna hebben ze geen contact meer met elkaar gehad, totdat hij drie jaar geleden weer opdook en in Drenthe bleek te wonen. Hij gaf toen aan een betere band op te kunnen bouwen met Romy.

Bron: Nu.nl. Beeld: ANP

