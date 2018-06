Antje Monteiro herdenkt op intieme wijze het overlijden van haar moeder

Johanna, de moeder van Antje en de oma van Romy Monteiro, is vorige week op 73-jarige leeftijd overleden. Antje heeft daarom vandaag een foto van hen gedeeld met een ontroerende tekst.

“Vorige week is mijn hart in 1000 stukjes gebroken. En ik denk niet dat ie ooit helemaal zal helen. Vandaag laten we je gaan. Dag mammie ik mis je nu al 💔 #Trotsopjou”, schrijft de zangeres bij de portretfoto.

My Way

Twee dagen voor het overlijden van Johanna zong haar kleindochter Romy het nummer ‘My Way’ tijdens de live-uitzeinding van Sta op tegen kanker. Deze zomer stapt Romy in het huwelijksbootje wat dan ook vast moeilijk gaat zijn.

Beeld: ANP