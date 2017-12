Antje Monteiro deelt verdrietig bericht op social media

Het is een verdrietige dag voor zangeres Antje Monteiro. Vandaag moet ze afscheid nemen van een goede vriendin. Dat laat ze in een emotioneel bericht op social media weten.

Antje deelde een foto van haar vriendin Nelleke met daarbij een verdrietig bericht. Nelleke is overleden en vandaag moet Antje afscheid van haar nemen. Bij een mooie foto van haar vriendin schrijft ze: “Vandaag ga ik met een gebroken hart afscheid van je nemen. Het is nog steeds niet te bevatten dat je ineens niet meer bij ons bent. En ondanks het verdriet moet ik vertrouwen hebben omdat ik weet dat je nu bent waar jouw pad je naartoe heeft gebracht. Het pad dat jouw pad is en bij jou hoort. Maar missen doe ik je nu al. Nooit meer met een wit wijntje samen roddelen over onze mannen en trots vertellen over onze kinderen bij de Red Sun. Nooit meer brainstormen over werk ideeën . Nooit meer je heerlijke vrolijke energie om me heen. Ik koester onze moment voor altijd. Je bent lief. Ik hou van je ❤️.”

Bron: Instagram.