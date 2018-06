Dít nieuwe 'GTST'-personage gaat de wereld van Anton Bouwhuis op z'n kop zetten

Met nog maar twee weken te gaan voor de beroemde zomercliffhanger van ‘GTST’, staat er natuurlijk het een en ander te gebeuren. Zo komt er een bruiloft aan én krijgt Anton Bouwhuis het flink te verduren.

Niemand minder dan de verloren dochter van Anton, Tiffy Koster, komt naar Meerdijk.

Slippertje

Gezellig, zou je denken, maar niet als je weet dat Anton niet van het bestaan van zijn dochter af weet. Járen geleden heeft Anton namelijk een keer een slippertje begaan met Tiffy’s moeder Bernadette, maar daarna heeft hij geen contact meer met haar gehad.

Drama

Bernadette stond haar dochter af bij de geboorte. Tiffy is dan ook opgegroeid zonder haar biologische ouders. Bij toeval kwam ze haar halfzusje en moeder tegen. Zij vertellen haar over haar vader Anton, maar doen net alsof hij overleden is om zo min mogelijk drama te veroorzaken. Tiffy komt er tóch achter dat hij nog leeft en besluit haar vader onaangekondigd op te zoeken in Meerdijk.

Nieuwe Tijden

Tiffy is ook al te zien als een van de personages in Nieuwe Tijden. Het is voor het eerst dat een personage uit deze spin-off nu ook een rol krijgt in GTST.

