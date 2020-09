Deze bijzondere documentaire over Antonie en Merlijn Kamerling wil je zien

10 jaar na de dood van zijn vader, gaat Merlijn Kamerling (21) op zoek naar wie zijn vader was. Daarover maakte hij naast een boek, ook nog de documentaire Antonie & Merlijn: 10 jaar later. En die is binnenkort op televisie te zien.

Advertentie

Op zoek naar zijn vader

Nadat Antonie Kamerling in 2010 een einde aan zijn leven maakte, sloot zoon Merlijn Kamerling zich af. Hij wilde niets meer van zijn vader weten. Hij zapte weg bij fragmenten, zette de radio uit als er een liedje langskwam en drukte alle herinneringen aan zijn vader weg. Ook de positieve.

10 jaar na zijn dood, besloot Merlijn dat hij niet langer alles wilde opkroppen. Hij moest ontdekken wie zijn vader was. Over dat proces werd het boek Nu ik je zie geschreven. Maar ook werkte hij aan een bijzondere documentaire: Antonie & Merlijn: 10 jaar later.