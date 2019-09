Waarom apart slapen het geheim kan zijn van een langdurig huwelijk

Hoewel de meeste koppels het delen van een bed beschouwen als een uiting van intimiteit en saamhorigheid, blijkt nu dat apart slapen juist het geheim kan zijn van een goed huwelijk.

Uit onderzoek van de University Clinic for Psychiatry and Psychotherapy in Nuremberg blijkt dat er genoeg redenen zijn om apart te slapen.

Huwelijksproblemen

Koppels die in dezelfde slaapkamer slapen, hebben bijvoorbeeld meer kans om nachtelijke stoornissen van hun partner te ervaren. Denk hierbij aan snurken, slechte hygiëne, draaien of verschillende ritmes. Dit kan uiteindelijk zelfs leiden tot gezondheidsproblemen, seksuele disfunctie en huwelijksproblemen.

Stress

Het onderzoekt toont aan dat slaapproblemen en relatieproblemen meestal gelijktijdig voorkomen. Zo kan een slapeloze nacht van de een zorgen voor irritaties en verstoringen bij de ander de volgende dag. Dit kan uiteindelijk leiden tot conflicten binnen de relatie. “Hoewel het voordelen heeft om samen te slapen, kunnen de lastige of irritante slaap- of bedgewoonten van de ene partner de ander beïnvloeden en de productie van het stresshormoon cortisol verhogen. Hierdoor ontstaan problemen die het koppel als geheel beïnvloeden”, legt relatie- en intimiteitstherapeut Mary Jo Rapini uit.

Gezonder

Wanneer een stel apart slaapt, kunnen zij zich emotioneel, mentaal en lichamelijk gezonder voelen. Dit uit zich natuurlijk ook in de relatie. Hoe veiliger partners zich in hun relatie voelen, hoe comfortabeler ze zijn met het idee om apart te slapen. Maar apart slapen hoeft natuurlijk niet te betekenen dat jullie nooit meer samen slapen. Je kunt ook een aantal dagen per week het bed delen, om zo toch de intimiteit te behouden. Het is vooral belangrijk dat je doet wat goed voelt voor beide partijen.

