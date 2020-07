Deze app tegen eenzaamheid verovert de wereld en komt gewoon uit België

WhatsApp ken je waarschijnlijk wel, Instagram en Facebook ook, misschien zelfs TikTok. Maar de app Ablo? Grote kans dat je daar nog niet van gehoord hebt. Toch is deze app, die pas 1,5 jaar bestaat, wereldwijd al meer dan 10 miljoen keer gedownload.

Het concept van Ablo is simpel: gebruikers kennis laten maken met mensen over de hele wereld. Dankzij allerlei slimmigheidjes kun jij gewoon in het Nederlands communiceren met een Japanner of Braziliaan. De app vertaalt alles direct naar de taal van je gesprekspartner, of je nu videobelt of chatberichten verstuurt. Je hoeft dus niet de deur uit of een andere taal te leren. Dat moet er uiteindelijk voor zorgen dat mensen minder eenzaam worden.

Geen hype

Hoewel je zou denken dat de app vooral onder eenzame ouderen populair is, zijn het juist jongeren tussen 18 en 24 die ‘m massaal downloaden. De reden daarvan is dat zij zich veel bezighouden met diversiteit en inclusiviteit: ze willen leren van andere culturen en dit is een laagdrempelige manier om dat te doen. Bij onze zuiderburen is het momenteel de meest gedownloade app in de categorie lifestyle. Daarmee stoot-ie zelfs Pinterest van de troon. Dat het geen hype is, blijkt wel uit het feit dat de app in 2019 verkozen werd tot app van het jaar door Google.

Ben je benieuwd geworden en wil je het weleens proberen? Ablo is gratis te downloaden in de App Store en Google Play Store. Hoe je een app op je telefoon downloadt? We leggen het je stap voor stap uit in deze video:

Bron: Het laatste nieuws. Beeld: iStock