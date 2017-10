'Mogelijk binnenkort een celstraf als je appt achter het stuur'

Het is voor veel mensen vaak verleidelijk om in de auto even de telefoon erbij te pakken. Want op dat rustige weggetje of die saaie snelweg is een appje of smiley toch zó gestuurd? Of toch even vlug reageren op die mail of eventjes kort bellen met je vriendin…

Wie dit gedrag herkent, kan zich maar beter voorbereiden: volgens dagblad Trouw kan het binnenkort flink zwaarder bestraft worden. Telefoongebruik achter het stuur wordt in de nieuwe verkeerswet gezien als roekeloos rijden en daarvoor kan een celstraf worden gegeven.

Gevaarlijk

Nu krijg je nog een boete als je wordt betrapt op het gebruiken van je telefoon tijdens het rijden. Dit bedrag kan oplopen tot maximaal 230 euro. De laatste jaren gebeuren er weer meer ongelukken op de weg en dat is reden genoeg om deze wetgeving aan te passen. Appen achter het stuur wordt gezien als voornaamste oorzaak van het toenemende aantal auto-ongelukken.

Persoonlijk verhaal

Nelly (62) heeft meegemaakt wat appen achter het stuur kan veroorzaken. Op een prachtige zomeravond haalde Nelly Vollebregt haar racefiets uit de schuur voor een fietstochtje. Op een smal dijkweggetje komt een auto haar tegemoet. Ze gaat uiterst rechts rijden, erop rekenend dat hij ook wel in zal schikken. Maar hij ziet haar helemaal niet. Zijn aandacht is bij zijn telefoonschermpje.

“Op die zomeravond, nu 3 jaar en 8 maanden geleden, werd ik frontaal geschept, vloog over het dak van de auto heen en belandde op de weg. Dat is mij later verteld, want ik weet er niets meer van. Ik heb dagen in coma gelegen.” Lees hier het hele verhaal van Nelly.

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Trouw. Beeld: iStock