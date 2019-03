Appende en bellende automobilisten kunnen straks ook worden geflitst

Dat het niet verstandig is om achter het stuur te bellen of te appen, hoeven we je natuurlijk niet te vertellen. Maar wist je dat de kans dat je hiervoor wordt opgepakt straks nóg groter is?

Mobiele flitsapparatuur, die nu alleen nog snelheidsduivels en mensen die door rood rijden betrapt, is namelijk ook inzetbaar om appende en bellende automobilisten vast te leggen.

Fikse boete

Door deze vorm van digitale handhaving hoeven automobilisten die achter het stuur op hun telefoon zitten, voortaan niet meer staande worden gehouden. Wanneer ze worden betrapt krijgen ze later een bekeuring van €240 via het Centraal Justitieel Incasso Bureau uit Leeuwarden in de brievenbus.

Betrapt

Volgens Egbert-Jan van Hasselt, landelijk projectmanager Infrastructuur van de Nationale Politie, heeft er al een uitgebreide test plaatsgevonden met de nieuwe camera. We hebben een periode van 38 uur op een locatie bij Utrecht gefilmd. Van de 61.622 passerende voertuigen, werd 10% door het systeem als verdacht bestempeld. Bij nadere bestudering bleek dat van deze 6150 bestuurders er 464 daadwerkelijk een mobiele telefoon in hun hand hadden”, zo vertelt hij aan de Telegraaf.

Niet meer staande houden

Op dit moment worden er op een geheime locatie nog eens 60.000 extra opnamen gemaakt. “We willen de software verder verbeteren, zodat de ’voorselectie’ beter scoort als die door verbalisanten nagekeken moet worden. Het voordeel is dat de verdachte beelden ook op kantoor kunnen worden bekeken en bij een zogenoemde ’hit’ de bekeuring op kenteken verstuurd kan worden. Nu moeten we overtreders staande houden, maar die verplichting vervalt per 1 juli”, aldus Van Hasselt.

