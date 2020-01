Wauw: 'Arcade' staat op déze plek in de Eurovisie Songfestival top 250

Euphoria is anno 2020 nog steeds het populairste songfestivalnummer. Maar dat liedje krijgt concurrentie. Van onze Duncan Laurence met Arcade, natuurlijk.

Duncan heeft het als nieuwkomer zó tot nummer 2 geschopt.

Advertentie

Euphoria

Euphoria van de Zweedse Loreen staat dus nog altijd op nummer 1. Sterker nog, het winnende nummer uit 2012 staat voor het achtste jaar bovenaan de ESC Top 250. Maar wij worden natuurlijk vooral blij van de nummer 2.

Top 3

Waar de één de top 2000 luistert op oudejaarsdag, luistert de ander de ESC Top 250; een heuse Songfestival-hitlijst. Met een recordaantal stemmen blijft Loreen de grote favoriet van de fans, maar Duncan Laurence bleek dit jaar haar grootste uitdager. Hij eindigde uiteindelijk op de tweede plek. Opvallend is dat Eleni Foureira met Fuego (een nummer uit 2018) op de derde plek is geëindigd. Netta’s Toy, het nummer dat in dat jaar won, staat pas op de 46e plek.

Andere Nederlandse acts

Duncan is niet de enige Nederlandse act in de ESC Top 250 van afgelopen jaar. The Common Linnets met Calm after the storm staan op 23, Anouk met Birds op 72, Edsilia Rombley met Hemel en aarde op 149 en Ruth Jacott met Vrede op plekje 215. Wat een toppers!

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron & beeld: ANP