Harry en Meghan delen de eerste foto's van de doopdag van Archie

Zaterdag was een belangrijke en vooral bijzondere dag voor Harry, Meghan en de rest van het Britse koningshuis: baby Archie is namelijk gedoopt. Op Instagram deelt het stel twee prachtige foto’s.

Heel bijzonder

De doop van de kleine Archie Harrison Mountbatten-Windsor vond plaats in de privékapel van Windsor Castle. Bijzonder, want prins Harry werd hier zelf eind 1984 ook gedoopt. Het zoontje van de graaf en hertogin van Sussex droeg een handgemaakte replica van de koninklijke doopjurk die al elf jaar door koninklijke baby’s wordt gedragen.

Bedankt

“Harry en Meghan zijn enorm blij om de vreugde van deze dag met iedereen die sinds de geboorte van Archie ontzettend heeft meegeleefd, te delen”, staat er bij de foto’s op hun gezamenlijke Instagramaccount. “Ze willen iedereen bedanken voor alle liefde rondom de geboorte van hun eerste kindje en dit speciale moment. Ze zijn ontzettend gelukkig dat ze deze dag hebben beleefd met familie en de peetouders van Archie.”

Prachtplaatjes

De eerste foto is een prachtig portret van een deel van de Britse royal family. Onder hen onder meer William en Kate, maar ook de moeder van Meghan, Camilla (Duchess of Cornwall en de tweede vrouw van prins Charles) en Lady Sarah McCorquodale – een van de oudere zussen van prinses Diana. Koningin Elizabeth kon de doop in verband met andere verplichtingen niet bijwonen. Op het tweede plaatje zien we een dolgelukkige Harry en Meghan met hun kleine spruit:

Bron: Instagram Sussex Royal. Beeld: ANP & Instagram (fotografie: Chris Allerton)