Britse royals feliciteren Archie met zijn tweede verjaardag

Wist je dat er in elke straat in Nederland gemiddeld vier mensen met een trauma kampen? De VriendenLoterij en Hulphond Nederland bouwen samen aan het Domingo House: een plek waar mensen door dierondersteunde therapie aan hun trauma kunnen werken.

1,2 miljoen mensen in Nederland kampen met een trauma. Veel traumaslachtoffers lukt het niet om over hun vreselijke ervaring heen te komen; zij krijgen niet de juiste hulp of lopen vast in de behandeling. Het Domingo House biedt hulp aan volwassenen met traumaklachten, door middel van therapieën met honden en paarden. De dierondersteunde therapie wordt ook ingezet bij jongeren met ontwikkelingsstoornissen of psychiatrische problemen. Een belangrijke doelgroep, want 25% van de jongeren is psychisch ongezond.

Onverwerkte trauma’s

Els (54) heeft dierondersteunde therapie bij het Domingo House gevolgd en er baat bij gehad. “Toen ik het aanbod kreeg, heb ik de kans met beide handen aangegrepen.” Afgelopen jaar kreeg Els een heftige burn-out met onverwerkte trauma’s als onderliggende oorzaak. Ze vond het lastig om haar grenzen aan te geven en was het gevoel met zichzelf kwijt. De dierondersteunde therapie bracht daar verandering in. Er werd bijvoorbeeld een lijn op het grasveld getrokken en daar mocht zij de hond niet voorbij laten komen. “Tijdens deze therapie leerde ik opnieuw mijn grenzen aan te geven. Niet pas nadat iemand eroverheen was gegaan, maar daarvoor al.”

“Ik kan weer léven, in plaats van overleven”

Ook volgde Els therapiesessies met paarden. “Een paard spiegelt je gedrag. Door deze sessies leerde ik weer voelen wat er in mijn lijf omgaat en hiernaar te handelen”, aldus Els. Nu voelt ze weer wanneer ze het rustiger aan moet doen. Els: “Ik kan weer léven, in plaats van overleven.”

Intensieve gebeurtenis

Anouk Smulders is ambassadeur van Hulphond Nederland en nu ook van het Domingo House. Als ambassadeur van de stichting werd zij uitgenodigd om een therapiesessie met een paard te ondergaan. Het inzetten van therapiepaarden helpt onder andere bij het omgaan met emoties, het bewust worden van persoonlijke ruimte en het aangaan van verbindingen. Anouk: “Het was een heel intensieve gebeurtenis: na twee uur in de bak was ik echt gesloopt. Maar het proces is ontzettend mooi om mee te maken.”



Anouk Smulders

