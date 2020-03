Prins Harry en Meghan maken koningin Elizabeth erg blij met dít besluit

Het besluit van prins Harry en Meghan Markle om een stapje terug te doen van hun verplichtingen aan het Britse koningshuis, bracht allerlei veranderingen met zich mee. Een van de veranderingen maakte Queen Elizabeth echter niet erg blij.

Ze kan haar kleinzoon Archie namelijk ineens een stuk minder vaak zien.

Verandering

Prins Harry en Meghan Markle maakten eind 2010 wereldkundig dat ze veel minder intensief willen meewerken aan de verplichtingen binnen het Britse koningshuis. Het stel verdeelt hun tijd momenteel dan ook deels in Engeland en deels in Noord-Amerika. Hiermee kunnen ze hun zoontje Archie wel opvoeden met waardering voor de koninklijke traditie waar hij in is geboren, maar hebben ze ook de kans minder in de spotlight te treden.