Twee druppels: Archie lijkt sprekend op papa Harry als baby

Prins Harry en Meghan Markle lieten kleine baby Archie afgelopen woensdag eindelijk in volle glorie zien. En wat blijkt? Het kleine mannetje lijkt sprekend op z’n vader.

Harry en Meghan zijn momenteel in Zuid-Afrika voor een koninklijk bezoek. Het is het eerste officiële bezoek samen met hun 5 maanden oude zoontje Archie.

Zoek de verschillen

Voor het eerst konden we het kleine mannetje goed bekijken. Als je een babyfoto van Archie en prins Harry naast elkaar legt, wordt pas duidelijk hoe erg de twee op elkaar lijken. Ze hebben dezelfde ogen en hetzelfde mondje. Er zijn ook foto’s gevonden van mama Meghan als baby. Wat denken jullie, lijkt Archie ook op z’n moeder?

