Arend en Aaltje verbreken record: ze zijn al 81 jaar getrouwd

Of eeuwigdurende liefde nog bestaat? Reken maar van yes. Arend (102) en Aaltje (100) zijn daarvan het levende bewijs.

Arend en Aaltje Noordhuis uit het Drentse Ruinen zijn al 81 jaar getrouwd. Daarmee hebben ze een Nederlands record gehaald. Dat record hadden ze overigens al bereikt toen ze afgelopen november 80 jaar en 288 dagen waren getrouwd. Toen vierden ze hun ‘eiken’ bruiloft. De tortelduifjes ontmoetten elkaar tijdens dansles en waren op slag verliefd. Ze trouwden op 22 januari 1938 en zijn nog altijd onafscheidelijk.

Advertentie

Iedere dag zoenen

Dan wil je toch weten wat het geheim is om het zó lang leuk met elkaar te houden. “Vertrouwen én iedere dag zoenen”, tipt Aaltje. Arend en Aaltje wonen nog zelfstandig in een seniorenwoning. Daar kregen ze bezoek van burgemeester Roger de Groot en Commissaris van de Koning Jette Klijnsma. We hopen dat de twee nog heel lang dol op elkaar blijven, maar als ze dagelijks blijven zoenen komt dat ongetwijfeld goed.

Meneer en mevrouw Noordhuis zijn 80 jaar getrouwd: een eiken huwelijk! Burgemeester @RogerdeGroot, commissaris van de Koning van @provdrenthe @JettaKIijnsma en de Kamerheer van Drenthe namens het @koninklijkhuis feliciteerden hen: https://t.co/f3sZqIWNKX pic.twitter.com/0eSkgD4xA0 — Gemeente De Wolden (@GemDeWolden) 22 januari 2018

Van plan net zo lang gelukkig te blijven met je partner als Arend en Aaltje? Misschien dat deze boeken je daarbij helpen.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: RTV Drenthe. Beeld: ANP