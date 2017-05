Zangeres Ariana Grande schrijft emotionele brief aan slachtoffers Manchester

Al plannen voor deze zomer? Wij wel: elke dag een perfecte, zonnige look! Met de prachtige lange jurk, fijne tops en goede capribroeken van de Libelle Zomercollectie gaat dat zeker lukken. Wat is jouw favoriete item? Laat het ons weten en maak kans op shoptegoed van € 25,- om uit te geven bij Miss Etam!

Libelle samen met Miss Etam

In het najaar van vorig jaar werden de eerste gesprekken gevoerd over een nieuwe Libelle-collectie bij Miss Etam. Daarna zijn Miss Etam en Libelle druk bezig geweest met de productie van de Libelle Zomercollectie: een collectie voor iedere vrouw.

Zomerse mix

Fleurige bloemenprintjes staan deze zomer weer centraal. De Libelle Zomercollectie is zo ontwikkeld dat alle kledingstukken met elkaar te combineren zijn. Bloemen, printjes, felle of juist donkere kleuren: mix & match voor een zomerse look. De collectie bestaat uit een prachtige lange zomerjurk, fijne geborduurde tops, een zwierig rokje, zonnige shirtjes en bloesjes, de leukste capribroeken, een riem en een zomerse tas. De collectie heeft voor iedereen wel een favoriet! Ga naar Miss Etam of shop online op missetam.nl/libelle.

Win 5x € 25,- shoptegoed bij Miss Etam!

Meedoen kan tot 31 mei 2017! Winnaars worden per mail op de hoogte gesteld.